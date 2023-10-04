الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رصد قضية غسل أموال بربع مليار جنيه

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها. 

 

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وهو ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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