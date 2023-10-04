التنمية الحضارية: أنفقنا 40 مليار جنيه منذ عام 2016 حتى الآن (شاهد)

قال المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق منذ إنشائه حتى عام 2014 صرف 652 ملايين جنيه، ومنذ عام 2016 بعد افتتاح حي الأسمرات في شهر مايو حتى الآن تم صرف ما يزيد عن 40 مليار جنيه، وهو ما يعبر عن مدى اهتمام القيادة السياسية.

تطوير المناطق غير الآمنة

وأضاف "حنفي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ آلية الصرف اختلفت عما قبل عام 2014، موضحة: "الأسلوب كله تغير في العموم، وأجرينا دراسات كثيرة جدا عن سبب عدم نجاح تطوير المناطق غير الآمنة في الماضي".

ملف تطوير العشوائيات

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، أنّ ملف تطوير العشوائيات كبير جدا، وتم الانتهاء من تطوير ملف المناطق غير الآمنة التي تمثل 1% من عمران مصر بواقع 357 منطقة بـ246 ألف وحدة سكنية، وفي الماضي كان التوجه هو صرف التعويضات، ولكن القيادة السياسية وجهت بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة حتى يستقر المواطن.

