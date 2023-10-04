وكيل الوزارة يشهد طابور مدرسة جمال عبد الناصر بطور سيناء

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم طابور الصباح بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية الثانوية بطور سيناء وذلك في إطار توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة سير العملية التعليمية بمدن المحافظة.

واستمع وكيل الوزارة لإذاعة الصباح والتي خصصت كلمتها عن "نصر أكتوبر" وفضل الشهادة، كما استمع لكلمة لمعلم التاريخ بالمدرسة تناولت نبذة على وقائع وأحداث هذا النصر ثم ألقى وكيل الوزارة كلمة رحب فيه بطالبات المدرسة وهيئة التدريس بالعام الجديد كما هنأهم بذكرى النصر وما يزخر به شهر أكتوبر من مناسبات أقربها مناسبة المولد النبوي الشريف ثم الاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر والذكرى الخمسين لها.

وأضاف وكيل الوزارة "ستظل أنشطتنا طوال هذا الشهر بالاحتفال بتلك المناسبة، لافتًا أن هناك سمة مختلفة هذا العام لتلك الذكرى وهي مرور خمسين عامًا عليها، مؤكدا أن الأجيال الناشئة لم تعاصر تلك الفترة ولم تعش وقائعها مما يحتم العمل على التوعية بتلك الأحداث الكبيرة في تاريخنا، شدد وكيل الوزارة لعدم الانسياق وراء الشائعات والحملات والتنظيمات والكتائب الالكترونية التي تعمل وفق منهجية معينة للعبث بالعقول ودس السم في العسل والتغرير بهذا النشء الصغير ومحاولة التشكيك وزعزعة الأفكار والثوابت الوطنية وذلك لاعتمادها أن الفترة الزمنية كبيرة بين الماضي والحاضر.

وأكد وكيل الوزارة أننا عندنا أجيال واعية وشباب مدركون لتاريخهم وتابع: "هيهات لهؤلاء المتربصين والمتآمرين النيل من هذا الوطن لأن الدولة المصرية تغرس فيهم الوطنية والولاء لأنها تنتظر منهم أن يكونوا على قدر المسؤولية وأمانتها".

ووجه الخطاب لطالبات المدرسة: "أنتن أمهات المستقبل وعليكن أمانة إعداد النشء، كما أن الشباب هم جنوده ، وأكد وكيل الوزارة استمرار أنشطة الاحتفال بذكرى أكتوبر مضيفا أن الدولة المصرية حققت الآن بقيادتها السياسية عبورا آخر لا يقل عن عبور الماضي من مشروعات قومية عملاقة، مشيرا أن الدولة مهتمة أن تضع أقدام شبابها على أرض صلبة وسط أجواء ومحيط مضطرب ومتغير وكل عام وأنتم بخير.

ثم قامت الطالبات وهيئة التدريس بتحية العلم مع وكيل الوزارة ثم تفقد أثناء الزيارة الصف الأول الإعدادي واطمأن منهم عن موقفهم من استلام الكتب وأجرى نقاشا معهن عن موضوع الحصة الأولى الذي تناول نصر أكتوبر موجها المعلمين بربط تخصص المعلم بموضوع كلمة نصر أكتوبر بهدف إضافة توعية موظفة بين الدرس والكلمة .

ثم تفقد وكيل الوزارة الصف الثاني الإعدادي وأجرى نقاشا مع الطالبات حول بعض العناصر منها تأثير وسائل التواصل في تشويه الحقائق واصطناع رأي عام غير حقيقي مشيرا لتكريس الدولة جهودها لتوعية الجيل وخلق عقول حرة غير منقادة كما ناقش وكيل الوزارة الطالبات حول أبطال حرب أكتوبر ودور الوطنيين المخلصين في خدمة الوطن مشيدا بالجيش المصري وأنه جيش وطني غير طائفي كما أشار لإشادة النبي صلى الله عليه وسلم بجند مصر وأنهم خير أجناد الأرض، كما تناول سردا مقتضبا لوقائع هذا الجيش منذ الهجمة التتارية وموقعة عين جالوت ثم وقائع العصر الحديث ودوره في كسر شوكة إسرائيل في أكتوبر المجيد وتحطيم أسطورة الجيش الذي لايهزم أو يقهر، كما أشار وكيل الوزارة في نقاشه مع الطالبات حول أهمية توعية البنات بقدر أكبر لأنهن أمهات المستقبل وعليهن أمانة إعداد هذا الجيل.

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