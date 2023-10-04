قافلتين سكانيتين بقري مركز دمنهور

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ،بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، قافلتين سكانيتين بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

احدهما بقرية شرنوب تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 132 حالة تنوعت ما بين ( 70 إجراء تحاليل- 42 اعتلال كلوي - 20 أورام سرطانية)

بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 400 رأس اغنام ضد النيماتودا والتريماتودا و تم رش ( 400 أغنام - 65 أبقار - 30 جاموس - 5دواب)

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية البرنوجى ،تبع نديبة تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 134 حالة ( 65 تحاليل - 39 اعتلال كلوى - 30 كشف اورام سرطانية).

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة ،وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية ، لتحسين الظروف المعيشية ، وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية ، والمقومات والإحتياجات ،وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 400 رأس اغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش ( 400 أغنام - 70 أبقار - 30 جاموس) ضد الطفيليات الداخلية.

بالاضافة الي توزيع اسطوانات الغاز بسعر المستودع على أعالي القرية.