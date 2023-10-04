الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طائرة مصر تتلقى خسارتها الثالثة بتصفيات أولمبياد باريس

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

تعرض المنتخب الوطني لرجال الكرة الطائرة للخسارة أمام نظيره السلوفينى بنتيجة 3 .. 1، خلال اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم الأربعاءلحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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كان المنتخب الوطني قد تعرض للخسارة الجولة الأولى أمام أمريكا ، ثم حقق فوزًا تاريخيًا على اليابان في الجولة الثانية بنتيجة 3 .. 2 ، ثم تلقى خسارة بالأمس أمام صربيا قبل خسارة اليوم.
وتستضيف اليابان ، فعاليات التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
ويلتقي منتخب الطائرة نظيره التونسي لحساب منافسات الجولة الخامسة 6 أكتوبر ، ثم يواجه تركيا 7 أكتوبر ويختتم مواجهاته في التصفيات بملاقاة فنلندا 8 أكتوبر.

قائمة منتخب الطائرة ..

وتضم قائمة لاعبي المنتخب الوطني في المنافسات كلا من: أحمد يوسف، حسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.

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