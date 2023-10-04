الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المستشار الألماني يبحث هاتفيًا مع الشركاء الدوليين الوضع في أوكرانيا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

 

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي، مع الشركاء الدوليين، الوضع في أوكرانيا.

txt

شولتس: نحتاج 25 مليار يورو إضافية لميزانية الدفاع

txt

موسكو تُعلّق على شرط "شولتس" للمُفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

 

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية فولفجانج بوشنر- في بيان، اليوم الأربعاء إن الشركاء الدوليين يمثلون رؤساء دول أو حكومات "إيطاليا واليابان وكندا وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، بالإضافة إلى وزير الخارجية الفرنسي كاثرين كولونا.

 

 

وأضاف بوشنر: أن "محور المحادثة كان الاقتناع الراسخ لجميع المعنيين بدعم أوكرانيا في دفاعها ضد العملية العسكرية الروسية، طالما كان ذلك ضروريا".

 

مواد متعلقة

الديهي: إنجازات مصر التعليمية خلال عهد السيسي لم تحدث في ألمانيا أو بريطانيا

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي في ألمانيا ممثلًا عن الأزهر الشريف

موسكو تُعلّق على شرط "شولتس" للمُفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

شولتس: نحتاج 25 مليار يورو إضافية لميزانية الدفاع
الجريدة الورقية