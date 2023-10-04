المستشار الألماني يبحث هاتفيًا مع الشركاء الدوليين الوضع في أوكرانيا

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي، مع الشركاء الدوليين، الوضع في أوكرانيا.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية فولفجانج بوشنر- في بيان، اليوم الأربعاء إن الشركاء الدوليين يمثلون رؤساء دول أو حكومات "إيطاليا واليابان وكندا وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، بالإضافة إلى وزير الخارجية الفرنسي كاثرين كولونا.

وأضاف بوشنر: أن "محور المحادثة كان الاقتناع الراسخ لجميع المعنيين بدعم أوكرانيا في دفاعها ضد العملية العسكرية الروسية، طالما كان ذلك ضروريا".