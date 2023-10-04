ندوة توعوية عن الهجرة غير الشرعية بمركز شباب الشوكه بدمنهور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية أسباب ومخاطر " وذلك بمركز شباب الشوكه بمركز دمنهور وبحضور عدد كبير من الشباب والمهتمين

وحاضرت فى الندوة الكاتبة الصحفية فايزة الجنبيهى والتى أكدت على خطورة الهجرة الغير شرعية، وقامت بتسليط الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى انتشارها والتحديات والمخاطر التي يتعرض لها الأشخاص الذين يقررون الهجرة غير الشرعية، ومنها الاستغلال والاتجار بالبشر، وعدم توفر الرعاية الصحية والحماية القانونية.

كما تم خلال الندوة تسليط الضوء أيضًا على دور الدولة والأسرة في مواجهة تلك الظاهرة من خلال توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتعزيز وعيهم بالبدائل القانونية والآمنة المتاحة لتحسين الظروف المعيشية وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب

وإختتمت الندوة بجلسة نقاشية قام خلالها الحضور بطرح أسئلتهم ومشاركة آرائهم حول الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تضافر كافة الجهود للحد من الهجرة الغير شرعية ،و تكثيف برامج وخطط وحملات التوعية للشباب عن المخاطر والآثار الناجمة عنها.