محافظ أسيوط يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة ، بمناسبة الذكرى الـ 50 والاحتفال باليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات.

وجاء في نص البرقية" بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة مضيفًا أن هذه المناسبة التي سطرها رجال القوات المسلحة بأحرف من نور في كتب التاريخ ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن داعياً المولى عز وجل أن يوفق سيادتكم فيما تبذلونه من جهد لتحقيق آمال الشعب المصرى .. دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسادة الوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة ،داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما قدم محافظ أسيوط خالص التهنئة للشعب المصري وأهالي المحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.