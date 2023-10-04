الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سيولة مرورية من كوبري الجلاء حتى طريق العروبة (شاهد)

الحالة المرورية
الحالة المرورية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا عن الحالة المرورية اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023.

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تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة (شاهد)

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الحالة المرورية بكوبري أكتوبر

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وعند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم سنجد كثافات نسبية.

كوبري الجلاء

وفي كوبري الجلاء، فإن هناك سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية ستبدأ تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار، وكذلك الأمر عند كوبري حدائق القبة للقادم من منطقة الزاوية الحمراء والمتجه إلى الفنجري، وأعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات.

شارع فيصل

ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وهناك كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

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