الكشف على 1691 مواطن فى قافلة علاجية بميت يعيش بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



حيث تم توقيع الكشف على1691 مريضاً . وضمت 12 عيادة منهم (انف واذن– 2 أطفال - جراحة - جلدية - تنظيم أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد تم الكشف على باطنة 261 ، أطفال 215 ،جراحة 192 ، أنف وأذن 147 ، جلدية 167 ،رمد 143، أسنان 198 ، عظام 245 نسا و تنظيم اسرة 123.

كما تم إجراء عدد 253 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 105 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 134مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 29 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة على حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 106حالة استبيان مع إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى ورفع المعاناة عنهم.