الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 1691 مواطن فى قافلة علاجية بميت يعيش بالدقهلية

القافلةالمقامة
القافلةالمقامة

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على1691 مريضاً  . وضمت  12 عيادة  منهم (انف واذن– 2 أطفال  - جراحة - جلدية - تنظيم  أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  تم الكشف على  باطنة  261 ، أطفال  215  ،جراحة   192  ، أنف وأذن      147  ، جلدية  167 ،رمد  143، أسنان   198 ، عظام   245  نسا و تنظيم اسرة 123.
كما تم إجراء عدد 253 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  105 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 134مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 29 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
وأكد وكيل الوزارة على حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و  106حالة استبيان  مع إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى ورفع المعاناة  عنهم.

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