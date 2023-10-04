سوفت بنك: الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر خلال 10 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك (9984.T) ماسايوشي سون إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو الذكاء الاصطناعي الذي يفوق الذكاء البشري في جميع المجالات تقريبًا، سيتم تحقيقه في غضون 10 سنوات.

وفي حديثه في مؤتمر SoftBank World للشركات، قال سون إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي العام سيكون أكثر ذكاءً بعشر مرات من مجموع الذكاء البشري.

وأشار إلى التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي قال إنه تجاوز بالفعل الذكاء البشري في مجالات معينة.

وأضاف: "من الخطأ القول إن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون أذكى من البشر لأنه من صنع البشر". "الذكاء الاصطناعي الآن هو التعلم الذاتي والتدريب الذاتي والاستدلال الذاتي، تمامًا مثل البشر."

لقد تحدث سون عن إمكانات الذكاء الاصطناعي العام - باستخدام مصطلح "التفرد" عادةً - في تحويل الأعمال والمجتمع لعدة سنوات، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها جدولًا زمنيًا لتطويره.

كما قدم فكرة "الذكاء الاصطناعي الفائق" في المؤتمر والتي ادعى أنها ستتحقق خلال 20 عامًا وستتفوق على الذكاء البشري بمعامل 10000.



يشتهر سون بالعديد من الرهانات الذكية التي حولت SoftBank إلى شركة استثمارية عملاقة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى بعض الرهانات التي فشلت بشكل مذهل.

كما أنه يميل إلى تقديم ادعاءات حادة حول التأثير التحويلي للتكنولوجيات الجديدة. لقد تم التحقق من توقعاته بشأن الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى حد كبير، في حين أن تلك المتعلقة بإنترنت الأشياء لم تتحقق.

ودعا سون الشركات اليابانية إلى "الاستيقاظ" على وعد الذكاء الاصطناعي، بحجة أنها تأخرت بشكل متزايد في عصر الإنترنت وأكد إيمانه بمصمم الرقائق "آرم" باعتباره جوهر "ثورة الذكاء الاصطناعي".

أشاد رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة Arm، في المؤتمر عبر الفيديو، بكفاءة استخدام الطاقة في تصميمات Arm، قائلاً إنها ستصبح مطلوبة بشكل متزايد لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وقال سون إنه يعتقد أنه الشخص الوحيد الذي يعتقد أن الذكاء الاصطناعي العام سيأتي في غضون عقد من الزمن. وقال هاس إنه يعتقد أن ذلك سيحدث في حياته.