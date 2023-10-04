العثور على طفلة حديثة الولادة داخل حظيرة مواشي بالشرقية

عثر الأهالي على طفلة حديثة الولادة، داخل حظيرة مواشي بناحية قرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الطفلة لحضانة مستشفى الزقازيق العام للاطمئنان على صحتها، وتلقى الرعاية اللازمة. وتحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من أحد الأهالى بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل حظيرة مواشي بناحية قرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق، وتم نقل الطفلة إلى قسم الحضانة بمستشفى الزقازيق العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة وجهت بالاستعلام عن حالة الطفلة، وتحديد وضبط المسؤل عن الواقعة.