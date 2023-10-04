الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

نانسي بيلوسي: رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت أمرني بإخلاء مكتبي في الكابيتول

بيلوسي
بيلوسي

 

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء أن الرئيس المؤقت للمجلس باتريك ماكهنرى أمرها بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول.

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وقالت بيلوسي في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن ماكهنرى أبلغها بالإخلاء في رسالة إلكترونية لإعادة تعيين مكتبها للاستخدام من قبل رئاسة المجلس.

وأضافت بيلوسي منتقدة القرار "بعدما حلت القيادة الجمهورية هذه المسألة المهمة، يمكنها الآن العمل على المسائل التي تهم الشعب الأمريكي".

وكان القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت، باتريك ماكهنري، قد أمر رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول بحلول اليوم.

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