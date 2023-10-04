إصابة 15 عاملاً في انقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 15 عاملا بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم الأربعاء، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، اثر تعرضهم لحادث انقلاب أتوبيس 26 راكب " ميني باص "، بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكب " ميني باص "تابع لإحدى شركات المواسير علي طريق بلبيس العاشر من رمضان، ما أسفر الحادث عن إصابة 15 عاملا بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة، وتحرر المحضر ع بالواقعة.