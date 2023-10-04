موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

يلتقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية، ببطولة دوري أبطال.

موعد مباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

وتقرر انطلاق صافرة المواجهة المرتقبة بين نيوكاسل و نظيره باريس سان جيرمان في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي يحتضنها ملعب الفريق الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره نيوكاسل الإنجليزي، مساء اليوم، عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية.

ترتيب المجموعة