محافظ الشرقية يشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مسائية بشوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بشارعي القومية وإمتداد المشير أحمد إسماعيل بطول 850 متر وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أن أعمال التطوير والتجميل الجارية تسير بخطى منتظمة، لافتاً إلى أنه عقب الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير سيتم توحيد حركة السيارات بالمنطقة طبقاً للمخطط المروري المعتمد، وذلك لفك الإختناقات المرورية بالمنطقة، وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق.

توجه محافظ الشرقية لتفقد ميدان المحطة، ليصدر تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس حي أول باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، وإلزام الباعة بالمساحات المخصصة لهم، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للميدان.

وحرص محافظ الشرقية على متابعة الأعمال النهائية الجارية بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98% ، مشدداً على تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال ودخول النفق الخدمة الفعلية، ليساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وأمر المحافظ؛ رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع الإشغالات كافة بمنطقة حلقة السمك، وإلزام الباعة بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على حرم الطريق.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، ومتابعة تنفيذ تعليماته الصادره بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وترشيد إستهلاك الكهرباء.