جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة صيدلي داخل منزله بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة صيدلى داخل منزله بحى المغازى بدائرة مركز أبو حماد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، بشأن ما ورد من إشارة من المستشفى المركزي بوصول"إيهاب. الـ. ع" 41 عاما، صيدلى، مقيم حي المغازي بدائرة المركز، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية العثور على الجثة مسجاة على الأرض بصالة منزله، ولا توجد أية إصابات ظاهرية بالجثمان، وتبين أن المتوفي متزوج من سيدة تدعى"ن. س " 35 عاما، وتعاني من حالة نفسية، ولديهما 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10 شهور ، و 3 ، 7 سنوات، وأن الزوج متوفي منذ ثلاثة أيام، وتم اكتشاف الوفاة عند انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل.

تحفظت الأجهزة الأمنية على الزوجة لعرضها على النيابة العامة للتحقيق معاها، ولم يوجه لها أى إتهام من قبل أسرة الزوج حتى الآن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.