الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي وأمير قطر يؤكدان التزامهما بتعميق التعاون الدفاعي والأمني في المنطقة

جو بايدن
جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التزامهما بتعميق التعاون الدفاعي والأمني في المنطقة.

 

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ترامب يفتح النار على بايدن ويسخر منه مُجددًا

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ خلال مكالمة هاتفية لتأكيد شراكتهما الثنائية القوية والتزامهما بالعمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأعرب بايدن، بحسب البيان، عن تقديره لدعم قطر للمحادثات مع إيران التي أدت إلى عودة خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين ظلماً ودعم قطر المستمر للشعب الأفغاني.

ويخطط الرئيس الأمريكي وأمير قطر لمواصلة جهودهما لتعزيز رؤيتهما المشتركة من أجل منطقة شرق أوسط أكثر سلامًا وأمنًا وازدهارًا واستقرارًا.

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