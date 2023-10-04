الرئيس الأمريكي وأمير قطر يؤكدان التزامهما بتعميق التعاون الدفاعي والأمني في المنطقة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التزامهما بتعميق التعاون الدفاعي والأمني في المنطقة.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ خلال مكالمة هاتفية لتأكيد شراكتهما الثنائية القوية والتزامهما بالعمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأعرب بايدن، بحسب البيان، عن تقديره لدعم قطر للمحادثات مع إيران التي أدت إلى عودة خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين ظلماً ودعم قطر المستمر للشعب الأفغاني.

ويخطط الرئيس الأمريكي وأمير قطر لمواصلة جهودهما لتعزيز رؤيتهما المشتركة من أجل منطقة شرق أوسط أكثر سلامًا وأمنًا وازدهارًا واستقرارًا.