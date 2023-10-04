إلغاء العشرات من الرحلات الجوية في تايوان تحسبا لوصول الإعصار "كوينو"

أفادت وسائل إعلامية رسمية في تايوان اليوم الأربعاء بإلغاء العشرات من الرحلات الجوية وإغلاق المدارس في أجزاء مختلفة من البلاد، وذلك تحسبا لوصول الإعصار "كوينو" يصاحبه نشاط رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة.

ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" التايوانية عن إدارة الطيران المدني قولها إنه تم بالفعل إلغاء ما لا يقل عن 93 رحلة جوية في المطارات في جميع أنحاء الجزيرة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي تضرب البلاد، ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب الملاحة البحرية والموانئ إلغاء 96 رحلة بالعبارات.

من جانبهم، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يصل الإعصار إلى اليابسة في الجزء الجنوبي الشرقي من تايوان خلال ساعات الليل اليوم الأربعاء أو صباح يوم غد الخميس.

وقد أعلنت جزر "بينجو" و"أوركيد" و"جرين" النائية في تايوان إغلاق المدارس والأعمال تحسبا لطقس قاس ناجم عن الإعصار، كما أعلنت أجزاء من مقاطعة "بينجتونج" الجنوبية أيضا عن عمليات إغلاق.

ويتجه الإعصار "كوينو" في الوقت الحالي غربا نحو تايوان وتبلغ سرعة الرياح التي تصاحبه 155 كيلومترا في الساعة، وذلك وفقا لمكتب الأرصاد الجوية التايواني.