انقطاع الإنترنت في 11 أكتوبر.. حقيقة أم كذبة

تصدرت أنباء انقطاع الإنترنت مطلع شهر أكتوبر الماضي منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

مما أثار جدلا حادا بين رواد تلك المنصات، بين التأكيد والنفي.

جاء ذلك بعد أن حذرت وكالة ناسا من احتمال حدوث عاصفة شمسية خلال شهر أكتوبر المقبل، مما سيؤدي إلى هذا الانقطاع، بسبب تأثير الرياح الشمسية على الأرض مما يسبب أعطال ومشاكل في كافة شبكات الاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

ما هي العاصفة الشمسية؟



العواصف الشمسية هي اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض ناتجة عن النشاط الشمسي غالبًا ما تتضمن التوهجات الشمسية الشديدة والانفجارات الكتلية الإكليلية (CMEs).

وعندما تصل هذه الظواهر الشمسية إلى الأرض، فإنها تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض.

وتسبب تقلبات واضطرابات تسمى “العواصف الجيومغناطيسية”.

وينطوي هذا التفاعل على تشويه خطوط المجال المغناطيسي للأرض.

كما أن الجسيمات المنبعثة من الشمس أثناء هذه الحالات النشطة يمكنها اختراق المجال المغناطيسي والدخول إلى الغلاف الجوي العلوي للأرض.

يمكن أن يسبب هذا ظواهر مثل الشفق القطبي عند خطوط عرض أقل من المعتاد.

بالإضافة إلى تعطل شبكات الكهرباء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة.

وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن تتسبب هذه العواصف في إتلاف المعدات الإلكترونية الحساسة.

تصنف العواصف الشمسية عادة حسب شدتها.

يتم تصنيف أشد العواصف على أنها G5، وتختلف آثارها بناءً على عوامل مثل:

شدة النشاط الشمسي وحالة المجال المغناطيسي للأرض.

ما حقيقة انقطاع الإنترنت العالمي خلال أكتوبر 2023؟



انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن الإنترنت في العالم سينقطع تمامًا بحلول 10 أكتوبر 2023.

بسبب عاصفة شمسية شديدة متوقعة.

وجاءت هذه التكهنات في وقت حذرت فيه وكالة ناسا من احتمال حدوث عاصفة شمسية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العواصف الشمسية بهذه الشدة نادرة جدًا.

ولم يتم تسجيل سوى حالتين فقط من هذا النوع سابقا، في عامي 1859 و1921.

بالإضافة إلى ذلك، من الصعب التنبؤ بالتوقيت الدقيق لحدوث هذه العواصف.

تأثير العاصفة الشمسية عام 1859 على الأرض



في عام 1859، شهدت الأرض حدثًا فلكيًا نادرًا وشهيرًا يُعرف باسم حدث كارينجتون.

تسببت عاصفة شمسية قوية في تداعيات واسعة النطاق على الاتصالات الأرضية، وسجلت أضرارا جسيمة.

ولم يقتصر تأثيرها على ذلك، إذ ظهر تأثير العاصفة أيضًا في ظهور الشفق القطبي المشع والمذهل في جميع أنحاء العالم.

ووقع هذا الحدث قبل الذروة المتوقعة للدورة الشمسية العاشرة في ذلك الوقت.

وكان لها تأثير كبير على نظام الاتصالات التلغراف في بعض المناطق.