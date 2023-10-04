قوافل حياة كريمة لشهر أكتوبر تصل قرية الزعفرانة بالبحر الأحمر اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء 2023/10/4 القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر، والتى يجرى خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج، واجراء التحاليل والاشعة مجاناً، وتصل تلك القوافل شهريا الى قرى البحر الأحمر البعيدة .

وحسب خطة أكتوبر تنطلق القوافل اليوم الأربعاء من قرية الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، وتستغرق فيها يومين الاربعاء والخميس، الموافقين 4 و 5 أكتوبر وتتجه من الزعفرانة إلى ناحية الجنوب حيث قرية الحمراوين شمال مدينة القصير وتستغرق فيها يومين الجمعة والسبت 6 و7 اكتوبر .

وتتجه بعد ذلك القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى عمق الجنوب حيث قريتي رأس حدربه، وادلديت التابعتين للادارة الصحية بالشلاتين، وتستقر فيها يومى 8و9 أكتوبر، لاجراء الكشف الطبى على المواطنين هناك، ثم تتجه إلى مدينة حلايب

وتعود القوافل بعد ذلك ناحية الشمال حيث قرى مرسى علم بعد الانتهاء من اجراء الكشف الطبى على اهالى حلايب وابو رماد ايام 10و11و12و13 تستقر يومى 14 و 15 اكتوبر بقرى حماطه والشيخ الشاذلى التابعتين لادارة مرسى علم، ثم مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز صحة الاسرة هناك ايضا لمدة يومين 16و17 اكتوبر

وتنتهى القوافل الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من اعمالها خلال اكتوبر المقبل بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، يومي 18و19 اكتوبر، ويتم اجراء الكشف فى التخصصات المختلفة وصرف العلاج واجراء الاشعة والتحاليل مجانا، والتحويل للمستشفيات اذا لزم الامر.

هذا وكانت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر قد انتهت من الكشف على 1370 مواطن خلال شهر سبتمبر ، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.



و قام فريق قوافل محافظة البحر الأحمر بعمل 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر سبتمبر على مدار 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم و الشلاتين وحلايب و سفاجا فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

و أشار الدكتور أحمد الصاوى منسق عام القوافل بمديرية الصحة بأنه قد تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1370 حالة و انه قد تم عمل تحاليل الدم و الطفيليات لعدد 190 حالة.

وقال الصاوي بأنه تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر و الامراض المزمنة لعدد 155 حالة.

و أضاف الصاوي ان التخصصات التي تشملها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان.

حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات و صرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر