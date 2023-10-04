دينا الرفاعي: لاعبات كرة القدم لا يتعرضن للتنمر

أكدت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، أنه لم تعد ترى تنمر بشكل مستمر كما كان يحدث من قبل.

وقالت دينا الرفاعي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أعد أرى تنمر بشكل مستمر كما كان يحدث من قبل مع لاعبات كرة القدم".

وتابعت: "هناك انتشار للعبة بشكل جيد وتتطور بشكل مستمر لأننا نقدمها بشكل يليق بإسم مصر، هناك قطاع لكرة القدم في كل الأندية واختبارات للتقدم".

وأشارت: "حلم كل الفتيات بلعب كرة القدم لم يعد بعيدا بل أصبح قريبا، لكن يجب أن يكون هناك طموح ومهارة يتم تطويرها حتى تكون متمكنة ومؤهلة لممارسة اللعبة".

وأتمت: "كانت هناك مشاورات مع الاتحاد المغربي لإقامة مباريات دولية وبالفعل خاض منتخب السيدات تحت 20 عاما مباراتين مع المغرب".

