عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في سابقة تاريخية

صوتت أغلبية من 216 عضوًا بمجلس النواب لصالح مقترح بشغور منصب رئيس المجلس، مقابل تصويت 210 أعضاء ضد المقترح، لتصبح تلك المرة الأولى التي يعزل فيها أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس.

صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل رئيس المجلس العضو الجمهوري كيفن مكارثي، خلال تصويت على مقترح تقدم به النائب الجمهوري مات غايتس لعزل مكارثي، على خلفية قبوله خطة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية الأميركية لمدة 45 يومًا لتجنب إغلاقها.

يشار إلى أن النائب مات غيتس قاد المبادرة لإقالة مكارثي بسبب عدم رضاه عن تسوية مكارثي مع الديمقراطيين، التي أدت إلى الموافقة على ميزانية لمدة 45 يومًا لتجنب تعليق أنشطة الحكومة الفدرالية.

واتهم أيضًا مكارثي بالتفاوض المزعوم على "صفقة سرية" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تمويل أوكرانيا.

وانضمت قوى الديمقراطيين والجناح الأيمن للفرع الجمهوري لمعارضة مكارثي.

ويعد هذا أول حالة إقالة لرئيس مجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان مكارثي قد انتخب في منصبه في 7 يناير/ كانون الثاني بعد خمسة أيام فقط و15 جولة تصويت.