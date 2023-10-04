فاعليات انتقاء لجنة المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي (مصارعة)

استقبل محمد فتحي توفيق وكيل شباب والرياضة بجنوب سيناء و احمد مسعد وكيل المديرية صباح اليوم ، اللجنه الفنيه المخصصة من قبل وزاره الشباب و الرياضه برئاسة الدكتور محمد حمدي مدير عام الاداره العامة للموهبة الرياضية و اتحاد المصارعة لانتقاء اللاعبين مواليد ٢٠١١ / ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بنين و بنات علي ملاعب الاستاد الرياضي ، تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه بالاهتمام بالناشئين و دعمهم في كل المجالات .

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

و الجدير بالذكر ان رساله المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ونخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، مشيراً إلي دور اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلي الأهداف المرجوة.

تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره .

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