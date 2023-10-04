بايرن ميونخ يقلب الطاولة على كوبنهاجن المكافح ويهزمه بثنائية

دوري أبطال أوروبا ..

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً بشق الأنفس على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر بايرن ميونخ تماماً على مجريات الشوط الأول أمام دفاع فولاذي من كوبنهاجن الذي نجح بشكل كبير في الحد من خطورة الفريق البافاري.

حاول البايرن عن طريق ليروي ساني وكينجسلي كومان بجانب تحركات هاري كين فك شفرة دفاعات كوبنهاجن دون جدوى لتنته |احداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني فجر كوبنهاجن مفاجأة كبيرة ونجح في خطف هدف التقدم أمام البافاري عن طريق لوكاس رييف في الدقيقة 57.

كثف بايرن ميونخ ضغطه بحثاً عن تعديل النتيجة وأهدر الفريق البافاري عدة فرص قبل أن يدرك جمال موسيالا هدف التعادل في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 83 ينجح البديل الذهبي ماتياس تيل في تسجيل هدف الفوز باللقاء بعد مجهود فردي رائع من المخضرم توماس مولر، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالج بايرن ميونخ.