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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جالطة سراي يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية في دوري الابطال

جالطة سراي
جالطة سراي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي التركي فوزا ثمينا على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر وذلك في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا .

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أفتتح التسجيل في المباراة نجم مان يوناتيد راسموس هويلوند في الدقيقة 17 من عمر المباراة، ثم تعادل الفريق التركي عن طريق ويلفيرد زاها في الدقيقة 23 من عمر اللقاء. 

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة نجح المان يونايتد في التقدم عن طريق راسموس هويلوند  في الدقيقة 67 ، ولكن تعادل جالطة سراي سريعا بأقدام محمد أكتورك في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 81 خطف فريق جالطة سراي هدف الفوز عن طريق ماورو إيكاردي. 

وبهذة النتيجة يحتل جالطة سراي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط ، فيما يقع مانشستر يونايتد في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

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