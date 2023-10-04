نشأت زنفل يشكر القنصلية المصرية بنيويورك لمساعدتهم في توثيق توكيلات لمرشحهم الانتخابي

قدم نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري بأمريكا، وأحد أهم نشطاء العمل العام في الولايات المتحدة الأمريكية، الشكر للقنصلية المصرية في نيويورك والسفيرة هويدا عصام، علي اتاحة الفرصة للجالية المصرية لعمل التوكيلات للانتخابات الرئاسية بعد الدوام الاصلي للقنصلية ومن غير تحديد موعد مسبق كما هو معتاد.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وكانت قد طالبت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالولايات المتحدة الأمريكية السفير المصري بأمريكا بضرورة فتح أبواب كل المقرات الدبلوماسية التي يتم توثيق توكيلات المرشحين للرئاسة بها.

وقالت الحملة في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك أعداد كبيرة في الولايات الأمريكية المختلفة ترغب في توثيق توكيلات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأضافت الحملة أنه على غرار ما قامت به سفارات مصر في عدد من الدول للتيسير على أبناء مصر في الخارج الذين لا يناسب وقت العمل الرسمي لهم ففتحت لهم السفارات والقنصليات في عطلة نهاية الأسبوع وفي أوقات العمل غير الرسمية فإننا نأمل أن يلبي السفير المصري بأمريكا مطلب أبناء الجالية حتى يتسنى لهم إظهار دعمهم المطلق لوطنهم الحبيب.





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