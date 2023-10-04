الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

آرسنال يسقط بثنائية أمام لانس بدوري أبطال أوروبا

لانس وآرسنال
لانس وآرسنال

سقط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي آرسنال في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق لانس الفرنسي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بوليرت ديليليس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

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تقدم المدفعجية بالهدف الأول في المباراة وذلك بعد خطأ دفاعي من دفاع لانس والذي استغلها جابرييل خيسوس وسددها في المرمي في الدقيقة 16 .

ثم تعادل لانس عن طريق أدريان توماسون بعد عرضية من إيلي وهي لتسكن الشباك في الدقيقة 26 ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. 

وفي الشوط الثاني سجل لانس هدف التقدم الثاني بإقدام إيلي واهي من تسديدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69 .

وبهذه النتيجة يحتل لانس صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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