ريال مدريد يضرب نابولي بثلاثية في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

بدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم مباغت وسدد رودريجو كرة خطيرة في الدقيقة السابعة تصدى لها الحارس ميريت.

نجح ريال مدريد في السيطرة على وسط الميدان بينما إكتفى نابولي بإغلاق المساحات فبين خطوطه حتى نجح أوستجارد في تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد متابعة مميزة لكرة زميله ناتان المرتدة من العارضة في الدقيقة 20.

ولم حتاج ريال مدريد لأكثر من 7 دقائق حتى نجح نجمه البرازيلي فينسيوس جونيور في تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 35 نجح المتألف بيللينجهام في إضافة ثاني هداف الفريق الاسباني.

وكاد النيجيري أوسيمين أن يعادل النتيجة في الدقيقة 39 بضربة رأي قوية تصدى لها الحارس كيبا ببراعة، لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 2-2.

الشوط الثاني

جاءت أحداث الشوط الثاني أكثر اثارة وندية بين الفريقين ونجح نابولي هذه المرة في أخذ زمام المبادرة ونجح في فرض حصار هجومي على ريال مدريد.

وترجم زيلنسكي تفوق أصحاب الأرض في الدقيقة 54 بتسجيله هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2 وتشتعل أجواء المباراة.

وسدد الكاميروني انجويسا كرة قوية مرت بجوار القائم، بينما إنحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

وفي الدقيقة 78 منحت النيران الصديقة ريال مدريد هدف التقدم بعدما اصطدمت الكرة برأس ميريت حارس مرمى نابولي لتسكن الشباك ويستعيد الفريق الملكي تقدمه في النتيجة.