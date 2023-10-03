الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المزينة يتغلب عل التنمية الشبابية بشرم الشيخ بثلاثية

صورة الفريق
صورة الفريق

تنافس فريق مركز التنميه الشبابيه بشرم الشيخ  وفريق مركز شباب المزينة علي ملعب مركز  شباب المزينة ، ضمن منافسات دوري مراكز الشباب النسخه العاشرة بمحافظة جنوب سيناء .

بدأت المباراه وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف ، بوجود الفريقين داخل الملعب ، ومنافسه قويه بين الفريقان ، لينتهي اللقاء بفوز فريق مركز شباب المزينة بثلاث اهداف مقابل هدفين .

يعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم  واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب و الرياضه علي مدار ١٠ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره  في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات  محمد فتحي وكيل الوزاره  و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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الجريدة الورقية