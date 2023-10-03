لقى تلميذ حتفه ، صعقته الكهرباء من سلك عار أثناء لهوه بالمنزل بدائرة مركز أخميم في شرق محافظة سوهاج.

مصرع طالب بصعق كهربائي في سوهاج

كانت البداية بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود إشارة من مستشفي أخميم المركزي، بوصول الطفل أحمد.ي «10 سنوات- تلميذ بالابتدائى» ومقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال والدته «37 سنة- ربة منزل»، أنه حال لهو نجلها المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية مما أدى إلى صعقه ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهرباء، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المشدد 10 سنوات لـ 4متهمين بتهمه سرقة مواطن داخل منزله بالإكراه بسوهاج

كما عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهمهم بـ سرقة مواطن داخل منزله بالإكراه في مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتلقى مركز المنشأة بسوهاج بلاغا من أحد المواطنين أتهم فيه 4 أشخاص بسرقة منقولات منزله بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري.

عقب التأكد من صحة البلاغ، تم إصدار إذن من النيابة وخرجت مأمورية مكبرة نجحت في القبض على المتهمين، واقتيادهم على الفور إلى مركز شرطة المنشأة.

وبمواجهة المتهمين أمام رئيس مباحث المنشأة اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة

كما قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس 3 أشخاص، بعد ضبطهم بكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط كمية من مخدر الحشيش، بحوزة 3 أشخاص في محافظة القاهرة بقصد الإتجار.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.