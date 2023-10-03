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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"تعليم مطروح"تكشف تفاصيل افتتاح أول مدرسة في مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

كشف عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تفاصيل افتتاح أول مدرسة في مدينة العلمين الجديدة.

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وقال عمرو شحاتة في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  مدرسة العلمين تعتبر المدرسة الأولى في مدينة العلمين الجديدة “، مضيفا: ” تم إنشاء المدرسة على مساحة 7500 متر وتضم 28 فصل دراسي من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة".

مدرسة العلمين الجديدة نقلة نوعية في المدارس التي يتم افتتاحها هذا العام

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح:" دخلت المدرسة الخدمة العام الدراسي الحالي وهي  صرح تعليمي كبير ومتميز وهذا الأمر نقلة نوعية في المدارس التي يتم افتتاحها هذا العام".

وأردف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح:" نستقبل طلاب من رياض الأطفال ولدينا 40 طفل متقدمين للمدرسة ، والمدرسة بها غرف أنشطة حاسب آلي واقتصاد منزلي والمدرسة تضمن غرف إدارية وصالة رياضية، والمدرسة بها إمكانيات متكاملة ".

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