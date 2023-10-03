أطفال عصابة التسول: "كان معاهم سلاح بيخوفونا بيه"

كشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة أول مدينة نصر، فى واقعة إجبار على التسول، عن أن شخصين كونا عصابة تخصصت فى استدراج أطفال من الشوارع وإجبارهم على التسول مقابل اعطائهم مبالغ مالية يومية، كما أشارت التحريات إلى أن المتهمين كانا يحوزان أسلحة بيضاء لاستخدامها فى ترهيب الأطفال من المجنى عليهم وإجبارهم على التسول فى الشوارع.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة اجبار الأطفال على التسول بالإكراه، وإيداع المجنى عليهم من الأطفال إحدى دور رعاية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أكدت تورط شخصين شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة فى استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد (4) أطفال أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.