أبو الغيط يكشف رد السادات على تهديدات كيسنجر لمصر في حرب أكتوبر (فيديو)

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يوم 7 أكتوبر تلقينا رسالة من كيسنجر تحذر من العمل العسكري المصري ويطالب القوات المسلحة بالعودة لمواقعها.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كيسنجر هدد مصر إذا لم تنسحب القوات المسلحة وطالب بعدم استمرار القتال، لافتا إلى أن المقاتلات ميج 21 المصرية تصدت للقاذفات الإسرائيلية في هجومها علي مطار طنطا ولكنهم رموا حمولتهم فنزلت على قرى واستشهاد مدنيين.

الرئيس السادات كان حزينا جدا من استهداف المدنيين



وأوضح أحمد أبو الغيط ، أن الرئيس السادات كان حزينا جدا من استهداف المدنيين، موضحا أن سوريا كانت تتقدم علي الجبهة في الحرب ضد إسرائيل.



وأردف: "حافظ إسماعيل كتب رد على رسالة كيسنجر مصر حاولت تحقيق السلام على مدار 6 سنوات وتطالب بسحب قوات إسرائيل من أرضنا المحتلة وتسوية كاملة مع إسرائيل ولا نية للانسحاب.



وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مصر قالت إننا لا نريد توسيع نطاق المواجهة أو تعميق الاشتباكات وذلك ردا علي رسالة كيسنجر.