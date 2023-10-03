ضبط عصابة تجارة المخدرات بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية إتجار عناصر تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم ضبطهم وبصحبتهم 5 من المتعاطين والمدمنين المترددين على البؤرة ل 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كليو، كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الآيس "الشابو"، دراجة نارية "بدون لوحات"، 5 سلاح أبيض، ميزان حساس، مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون 323 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

بينما عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.