كشفت تحريات رجال المباحث عن عدم وجود شبهة جنائية في حريق شقة سكنية بفيصل، وذلك عقب سماع شهود العيان والتحقيق في الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة الطوابق بفيصل غرب محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.



وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.



حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توجد مجموعة من التعليمات التى يجب اتباعها عند مغادرة المنزل أو الشقق السكنية أثناء اندلاع الحريق لمنع وقوع مصابين أو متوفين بحروق واختناقات وهي:

1- التحلى بالهدوء وعدم الارتباك و اتباع إرشادات الحماية المدنية

2-الاتصال على رقم الحماية المدنية 180

3- فصل الكهرباء عن جميع الأجهزة الكهربائية والإضاءات فى المكان

4-مغادرة المكان فورآ وعدم الاتجاه لحمل أى متعلقات غير شخصية وعدم محاولة الدخول لأى غرفة بها حريق أو دخان.

5 -استخدام الطرقات والممرات الخالية من النيران و السير فى خط مستقيم بجانب الجدران

6-مساعدة الحالات الصعبة وذوى الإعاقه أن أمكن.

7-عدم استخدام المصاعد الكهربائية واستعمال السلالم المخصصة للهروب، والتواجد بمكان التجمع المحدد لهذا الغرض.

8-عدم القفز من الطوابق العليا إذا حاصرت النيران أو الدخان الأشخاص

9-الحرص على فتح النوافذ للحصول على الهواء وطلب المساعدة من الآخرين.

10-فى حالة تسرب الدخان إلى المكان وبكثرة يتم الحبو على الركبتين واليدين و الحفاظ على الرأس الى الأمام

11-الاستمرار بالحبو ومغدارة منطقه الحريق بأسرع ما يمكن و الاتجاه إلى مخرج الطوارئ واستعمال السلالم للنزول.

12-التوجه إلى الساحات المكشوفة فى المنزل لآنها أكثر الأماكن أمانا.