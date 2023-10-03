الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعادل يحسم شوط آرسنال ولانس الأول بدوري أبطال أوروبا

أرسنال ولانس
أرسنال ولانس

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مواجهة آرسنال ولانس الفرنسي والمقامة بينهما حاليا على ملعب بوليرت ديليليس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

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تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة لانس بدوري أبطال أوروبا

تقدم المدفعجية بالهدف الأول في المباراة وذلك بعد خطأ دفاعي من دفاع لانس والذي استغلها جابرييل خيسوس وسددها في المرمي في الدقيقة 16 .

ثم تعادل لانس عن طريق أدريان توماسون بعد عرضية من إيلي وهي لتسكن الشباك في الدقيقة 26 ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. 

تشكيل آرسنال في مباراة لانس بدوري الأبطال 
في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: جابرييل، ويليام ساليبا، ألكساندر زينشينكو، تومياسو.

في خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، تروسارد.

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