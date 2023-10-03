المشدد من 3 لـ 10 للمتهمين باستدراج شخصين لسرقتهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " م.ج.م" و " ك.ا.ك" و" س.ح.س" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وحضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "م.ي.ع" عما أسند إليه، والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالخطف بالتحايل والإكراه.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 12861 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ من المجني عليهما بقيام المتهمين بخطفهم بالتحايل، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول أنه على إثر رغبة المجني عليه الأول "أ.ع.ع" صاحب محل، في تبديل عملة وطنية بأخرى أجنبية وتواصل المجني عليه الثاني "أ.س.ال" طالب، مع المتهم الأول "م.ج.م" عاطل، وحدد موعد لتنفيذ ذلك فانتقل المجني عليهما وبحوزتهما المبلغ المالي المراد استبداله وذاك لمقابلة المتهم الأول، والذي تمكن من استدراجهم للشقة السكنية محل الواقعة خاصة المتهم الرابع " م.ي.ع" لاتخاذها مكان امان لعملية الاستبدال اللي أنهم فؤجوا بالمتهمين جميعا ومعه المتهم الثالث "س.ح.س" بإشهار أسلحة بيضاء في مواجهتهم وتهديدهم، وتمكن أحدهم من الاستيلاء على المبلغ المالي والاستيلاء علي هواتفهم المحمولة وتركوهم ، وحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمين.