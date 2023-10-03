طريقة عمل شرائح البسكويت بالكاسترد.. حلوى سريعة وسهلة

بسكويت بالكاسترد من الحلويات الشهيه التي تحتوي على شرائح بسكويت مع الكاسترد اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

طريقة عمل بسكويت بالكاسترد

المقادير

- بودرة الكاسترد الجاهزة : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : 2 كوب (سائل)

- سكر : نصف كوب

- بسكويت الشاي السادة : 2 باكيت

- النشاء : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي الحليب والسكر في قدر على النار، وحركي جيداً باستخدام مضرب يدوي حتى يغلي الخليط ويذوب السكر.

أضيفي النشا وحركي باستمرار حتى يتماسك الخليط.

أضيفي بودرة الكاسترد فوق الخليط، واتركي الكاسترد يغلي حتى يتماسك على نار هادئة.

وزعي نصف كمية البسكويت في قاع كاسات التقديم.

اسكبي الكاسترد فوق البسكويت في الكاسات.

وزعي البسكويت المتبقي على الوجه، واتركي الكاسات جانباً حتى يبرد الكاسترد، ثم ضعيها في الثلاجة لحوالي نصف ساعة وقدميها باردة.