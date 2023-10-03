الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة في المنزل.. احصلي علي بشرة الأطفال

في فصل الصيف يزداد تعرق الوجه، مما يلتصق على البشرة الغبار والأتربة، وإذا لم يتم تنظيف البشرة بشكل جيد ستلاحظين ظهور حب الشباب، بالإضافة لوجه شاحب غير صحي، لذا نقدم لك الطريقة الصحيحة لتنظيف بشرتك من أي غبار أو اتساخ أو بواقي المكياج والحصول على بشرة صحية ونظيفة.





الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة في المنزل

غسل البشرة

استخدمي غسولاً مناسباً لنوع بشرتك بدلاً من الصابون التجاري العطري والذي يحتوي على مواد كيميائية لا تساعد على تنظيف بشرتك بعمق، من أفضل أنواع الغسالات للبشرة هي الغسالات الطبية التي تحتوي على أقل نسبة ممكنة من المواد الصابونية.

يمكنك الإكتفاء باستخدام صابون طبيعي مثل صابون الغار أو صابون زيت الزيتون إذا كنت من عشاق الصابون.



دهن البشرة بالحليب

ضعي ملعقتين من الحليب في طبق ثم اغمسي به قطعة من القطن وامسحي به وجهك بالكامل ورقتك في حركات دائرية.

اتركي الحليب على وجهك لمدة نصف ساعة ولا تغسلي بشرتك من الحليب في النهاية.

عرضي وجهك للبخار

بعد مرور النصف ساعة عرضي وجهك لبخار الماء، إذا لم يتوفر لديك جهاز البخار يمكنك وضع وعاء به ماء يغلي على البوتاجاز ثم تعريض وجهك البخار الناتج، لأفضل النتائج يمكنك إضافة بعض البقدونس أو النعناع إلى الماء المغلي.



بواسطة قطعة نظيفة من القطن أفركي وجهك بحركات دائرية مع البخار مع تدليك الوجه، سيتحول الحليب الموجود على وجهك إلى قشور وسوف يتحول لونها إلى اللون الداكن وذلك بسبب الشوائب التي خرجت أثناء تنظيف البشرة.



عمل صنفرة طبيعية للبشرة

بعد الإنتهاء من مرحلة البخار ضعي على وجهك صنفرة طبيعية مكونة من السكر والليمون لمدة دقيقة واحدة ثم يفرك ويتم تدليك البشرة برفق.



غلق مسام البشرة

الخطوة التالية هي غلق مسام البشرة بعد الإنتهاء من الصنفرة، أولاً تغسل البشرة جيداً بالماء فقط ثم يتم مسحها بواسطة قطنية مبللة بماء الورد أو أي تونر للبشرة وأخيراً يتم ترطيب البشرة بكريم مرطب خفيف وتكرر هذه العملية مرة واحدة كل شهر.