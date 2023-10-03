بعد إنشاء أول مصنع.. أمراض تعالجها مشتقات البلازما

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن افتتاح مشروع إنتاج البلازما خلال عام 2026، وذلك في حديثه بجلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن.

وتحدث الرئيس السيسي، عن مشروع البلازما قائلا: "وأنا وزير للدفاع فكرت في مشروع البلازما والدولة المصرية فكرت فيها ومنجحتش.. لكن تم وضع الهدف والإصرار عليه.. الموضوع ده كان من ساعة 2012 وأنا بحاول المشروع ده يطلع النور.. في الوقت ده كل الشركات العالمية اللى لها اسم ممكن تستخدم لم تتعاون معنا لغاية لما واحنا مٌصرين نجيب.. ونتكلم وندي كل حاجة بس نعمل المشروع على أسس، وتكون شراكة تحمل اسم الشركة العالمية، وتكون معانا في كل الإجراءات علشان المصداقية الكاملة للاسم اللى هنتحرك فيه".

ما هي البلازما ؟

- هي إحدى مكونات الدم، عبارة عن سائل أصفر فاتح خفيف بدون الخلايا الدموية تشكل حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في الجسم، وتحتوي على العديد من المكونات الهامة للجسم في الصحة وعلاج الأمراض.

-تتكون في الغالب من الماء (تصل إلى 95% من حجمها).

-تحتوي على بروتينات مذابة (6-8%) (مثل ألبومين الدم، والجلوبيولين، والفيبرينوجين) والجلوكوز، وعوامل التجلط الغير نشطة، والاملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلوريد وغيرها) والأكسجين وثاني أكسيد الكربون والهرمونات، والإنزيمات.

-الأجسام المضادة مما يساعد على حماية الجسم من العدوى واضطرابات الدم الأخرى.

وهذا الأمر يجعل البلازما خيارا أمثل للمساعدة في العلاجات ويساعد في استخدامها بكثرة في المجالات الطبية والعلاجية.

كيف يتم طريقة التبرع بالبلازما ؟

يمكن تبرع الأشخاص الأصحاء بالبلازما بعد التأكد من ملائمة حالتهم الصحية وخلوهم من الامراض المعدية، بحيث يتم التبرع بالدم كاملا ويفصل منه البلازما ثم يعاد له باقي دمه من الخلايا في نفس الجلسة، أي يتم أخذ البلازما وترك كرات الدم الحمراء.

وتُفصل البلازما عن الدم عن طريق تدوير أنبوب من الدم الطازج يحتوي على مضاد للتخثر في جهاز طرد مركزي حتى تسقط خلايا الدم في قاع الأنبوب، ثم تُسحَب البلازما.

وبعد عملية التجميد يمكن تخزينُ البلازما المجمَّدة في غضون 24 ساعة من الجمع لمدَّة تصل إلى سنة كاملة ويدون عليها الفصيلة A,B,AB,O. وكذلك RH إيجابي ام سلبي للتقيد بالفصيلة عند نقل البلازما للمرضى.

الصحة توضح أهمية إنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما

من جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أهمية إنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما في العاصمة الإدارية، قائلا إن ذلك سيسهم في علاج العديد من الأمراض.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن البلازما تساهم في علاج أكثر من 80 مرضًا مختلفًا، ولا يمكن تصنيع هذه الأدوية إلا من البلازما، حيث لا يوجد بديل صناعي لها.

وأشار إلى أن مشتقات البلازما تساهم في علاج أمراض الأورام التي تؤدى إلى ضعف المناعة، كما أنها ستساعد مصر في تحقيق اكتفاء ذاتي من الكثير من الأدوية التي تعالج أكثر من 80 مرضًا.