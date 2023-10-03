كين يقود تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة كوبنهاجن الدانماركي، والتي تجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة كوبنهاجن

ويقود هاري كين تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة كوبنهاجن الدانماركي، ويعاونه جمال مزراوي جمال موسيالا بوجود جوشوا كيميتش في التشكيل الذي ضم كل من:-

في حراسة المرمى: أولرايش

في خط الدفاع: مزراوي – أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: جوشوا كيميش - لايمر

في خط الوسط الهجومي: ليوري سانيه – جمال موسيالا – كومان.

في خط الهجوم: هاري كين.

وتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ لمواجهة كوبنهاجن كل من بيريتز وجوريتسكا وتشوبو موتينج وسار وجيريرو ومولر وتيل وكراتزيج.

ويتواحظ بايرن ميونخ في المجموعة الأولى التي تضم كل من مانشستر يونايتد وجالاتا سراي كوبنهاجن.