عاجل.. مجلس "مصر للمقاصة" يوافق على قبول استقالة راشد ويستكمل مدته دون تغييرات

وافق مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة في جلسته المنتهية منذ لحظات على استقالة خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.

وسيتكمل المجلس بتشكليه الحالي المدة المتبقية من عمر المجلس والذي ينتهي في أغسطس 2024 ميلادية

كما علمت "الوفد" أن من أسباب الاستقالة التي تقدم بها "راشد" هي اعتراضه على التدابير التي قامت الرقابة المالية باتخاذها ضده، بسبب عدم إزالته للملاحظات والمخالفات التي ابدتها لجنة التفتيش المشكلة من الرقابة المالية منذ فترة.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت في 27 سبتمبر الماضي، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 206 لسنة 2023، بشأن التدابير التي تتخذها الأخيرة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزي أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية

وأوضحت قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقـانون رقم 93 لسنة 2000، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 95 لسنة 2017 بشأن التدابير التي تتخـذ ها الهيئة في حال مخالفة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وقواعد تطبيـق هذه التدابير، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-9-2023