العين يضرب آهال برباعية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا

نجح فريق نادي العين الإماراتي في تحقيق الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعته أمام نادي آهال التركمنستاني، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا، حيث منافسات المجموعة الأولي بنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

العين يضرب آهال برباعية ويحقق الانتصار الثاني

سجل أهداف نادي العين كل من إيريك يورجينس في الدقيقة 4 وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 41، وعزز لابا كودجو تقدم النادي الإماراتي بتسجيل الثالث في الدقيقة 41 من الشوط الأول، واختتم كوامي أوتون التهديف للعيناوية في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

على الجانب الاخر سجل اهداف نادي آهال التركمنستاني كل من إلمان تاجايو في الدقيقة 58، وأضاف ديانشيتش الهدف الثاني في الدقيقة 85.

بتلك النتيجة يكون نادي العين قد حقق الانتصار الثاني له على التوالي ويصل إلى 6 نقاط في المركز الاول، بينما توقف رصيد نادي آهال عند 3 نقاط في المركز الثاني