فيروس غرب النيل ينتقل من البعوض (الأعراض وطرق العدوى)

مرض فيروسي ينتشر بشكل رئيسي من البعوض إلى البشر، “حمى فيروس غرب النيل”، حمي تنتقل عن طريق لدغة البعوض، والتي تعد أكثر الحيوانات فتكاً في العالم، ورغم أن العوض حشرة تزن 2.5 مليغرام إلا أنها السبب في وفاة ما يقارب من 700 ألف شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً.

حمى فيروس غرب النيل

وخلال الأيام الأخيرة، كثرة الحالات الإصابة بعدوى فيروس غرب النيل، وتم الإعلان ايضًا عن وفاة امرأة من ولاية بنسلفانيا في الثمانينات من عمرها توفيت بعد إصابتها بفيروس غرب النيل.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، فإن أقل من 1% من المصابين يصابون بمرض عصبي خطير، مثل التهاب الدماغ، أو التهاب السحايا، التهاب الأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.

وفي عام 1937 تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل في أوغندا، إنه شائع في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وأغسطس 1999 تم الإبلاغ عن أولى حالات التهاب الدماغ بغرب النيل في نصف الكرة الغربي في منطقتي برونكس وكوينز في نيويورك.

أعراض حمى غرب النيل الشديدة

الحمى.

الارتباك.

الصداع وتصلب الرقبة.

الرعاش (tremors).

الاختلاجات، وهي تشنجات لا إرادية للعضلات.

ضعف في العضلات، وخدران وشلل.

فقدان البصر.

غيبوبة.

لا يوجد لقاح أو علاج محدد لفيروس غرب النيل “WNV” مؤكدا أن لطريقة الأكثر فعالية للوقاية هي تجنب لدغات البعوض، وذلك باستخدام طارد الحشرات وارتداء الملابس الواقية عندما تكون في الهواء الطلق.