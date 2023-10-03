السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، من السيطرة على حريق نشب فى الطابق الأول وامتد إلى الثاني بأحد المنازل بشارع محمد ياسين بمنطقة فيصل، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة عله دون خسائر بالأرواح.

حريق شقة سكنية

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمكت الحماية المدنية من إخماد الحريق، وذلك دون خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وتواصل قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد والتي يعقبها إعداد تقرير مفصل الحريق وأسبابه وتحرير المحاضر اللازمة.

العثور على شابين توفيا نتيجة جرعة مخدرات

كما عثرت أهالي منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، على جثتي شابين توفيا بنطاق دائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور أبلغوا قوات الأمن وتم نقل الجثتين إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من مأمور قسم شرطة الوراق، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي شخصين متوفيين بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم ترافقهم سيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثتين، وتبين من التحريات أن المتوفين تعاطيا المواد المخدرة وأن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من مادة مخدرة مما أدى إلى وفاتهما، تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وسؤال شهود العيان حول الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة في الواقعة.

إحالة عصابة تزور العملات المحلية في الأميرية للجنايات

كما أمرت نيابة الأميرية الجزئية، الثلاثاء، إحالة تشكيل عصابى لمحكمة الجنايات؛ بتهمة تزوير العملات المحلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما مبلغا ماليا - مقلدا.

بمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليهما من عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل "فيسبوك" بقصد ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "مقلدة" وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان.

كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى "مقلد" داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، "تم ضبطه" وبحوزته 3 جهاز طباعة كمبيوتر، جهاز "سكانر"، جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور، شاشة جهاز كمبيوتر، كمية من الأوراق المستخدمة فى تزييف العملات، ومبالغ مالية مزورة "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى اصطناع وتزوير العملات المالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالى الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.