أوبرا دمنهور تحتفل باليوبيل الذهبى لإنتصارات أكتوبر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا على مسرح أوبرا دمنهور، يحييه المطربين ياسر سليمان ،ورحاب عمر في الثامنة والنصف مساء الخميس 5 أكتوبر.

يتضمن البرنامج باقة من الأغاني الوطنية والعاطفية هي:-

يا حلو نادينى - طاير يا هوى - امتى الزمان - يا ليلة ما جاني الغالى - شفت حبيبي - عظيمة يا مصر - بيت العز - يا حبيبتى يا مصر - مالي - مصر اليوم فى عيد - في يوم وليلة - يا أغلى اسم في الوجود - دارت الأيام.

الجدير بالذكر أن حرب أكتوبر 1973 من الحروب التي سيظل يتحدث عنها التاريخ لفترة طويلة كونها كانت ملحمة عسكرية مصرية متكاملة الأركان ، فتصدر نصر اكتوبر صدر عناوين مختلف وسائل الإعلام العالمية ، وعلق العديد من قادة العالم على الحرب ، وتبارى الأدباء فى تسجيل مراحل الحرب المختلفة ونتائجها وكواليسها.

والتى نتج عنها تدمير أكثر من 1000 دبابة إصابة وأسر عدد آخر من الدبابات وتدمير العديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية، فلم تكن حرب أكتوبر المجيدة، مجرد معركة تحرير للأرض من المحتل الغاصب، إنما كانت ملحمة وطنية متكاملة، قام بها رجال قواتنا المسلحة، تجمعت فيها كل المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة فى النصر والانتماء للوطن والولاء لتراب مصر العظيمة.