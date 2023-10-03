حزب كبير بين العائلات الكونغولية على ضحايا أعمال العنف الاحتجاجية

ملأت رائحة الجثث المتحللة الهواء بينما كان عمال المقابر في شرق الكونجو يفرغون العشرات من النعوش في المثوى الأخير لضحايا واحدة من أعنف حملات القمع ضد الاحتجاجات في الذاكرة المحلية الحديثة.

ومع هطول الأمطار على الجنازات في منتصف سبتمبر، صرخ أفراد الأسرة المذهولون وعانقوا بعضهم البعض طلباً للدعم. واستمرت عمليات الدفن مع حلول الظلام.

قُتل ما لا يقل عن 56 شخصًا في 30 أغسطس، وفقًا للمدعي العسكري، بعد أن فتح جنود كونغوليون النار في مدينة جوما على المتظاهرين قبل مظاهرة ضد وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وحكمت محكمة عسكرية على بعض المتهمين بتدبير إراقة الدماء، ودفعت الحكومة تكاليف الدفن وعرضت تعويضات للعائلات الحزينة والغاضبة.

ويكافح الكثيرون للتأقلم مع خسارتهم.

وقالت الأرملة توميني بارومانا بيلوجي البالغة من العمر 26 عاماً: "ما فعلوه إجرامي"، منددة بالأسبوعين اللذين انتظرتهما هي وشخص آخر من الضحايا للتعرف على هوية الضحايا.



وقالت في منزلها البسيط في إحدى ضواحي جوما الفقيرة، في اليوم التالي لدفنها في 18 سبتمبر: "لم يعد بإمكاننا التعرف على وجوه الناس بعد الآن، ولم يتعرف الأقارب على وجوههم إلا من خلال الملابس التي يرتدونها".

كما قُتل شقيق زوجها أيضاً في 30 أغسطس، ويتعين عليها الآن هي وزوجة أخيها، زوادي بالتازار، 22 عاماً، تربية ستة أطفال بينهما بدون والديهم وبكوا جميعا عندما عادوا لزيارة القبور يوم 19 سبتمبر.

وقال بالتازار: "أدعو الله أن يُدان مرتكبو عمليات القتل هذه، وأن يُزج بهم في السجن إلى الأبد".

جمل

ويوم الاثنين، حكم على ثلاثة من الجنود الستة الذين حوكموا لدورهم في عمليات القتل بالسجن لمدة 10 سنوات، في حين حكم على رئيس وحدة الحرس الجمهوري في غوما بالإعدام، ومن المتوقع أن يتم تخفيفه إلى السجن مدى الحياة. وتمت تبرئة الاثنين الآخرين.

وخلال المحاكمة، وصف المدعي العام صوت إطلاق النار عندما بدأ الجنود في إطلاق النار قبل فجر يوم 30 أغسطس فيما وصفه بالمذبحة.

وأدت عقود من الصراع بين الجيش وعدد لا يحصى من الجماعات المتمردة إلى زعزعة الاستقرار في شرق الكونغو، ونادرا ما يحصل المدنيون على العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات التي يرتكبها الجانبان.

وقال الحاكم العسكري الجديد لإقليم شمال كيفو الشرقي، اللواء بيتر سيريموامي، إن الجيش بحاجة إلى العمل بجدية أكبر لبناء ثقة الناس.

وقال للصحفيين في 20 سبتمبر، خلال أول زيارة ميدانية له في المحافظة: "لهذا السبب تم إرسالي من قبل كبار المسؤولين حتى نتمكن من تطوير نهج مع المجتمع المحلي من شأنه أن يغير المواقف".

الكتابة بقلم سونيا رولي والتحرير بواسطة أليساندرا برنتيس والتحرير بواسطة غاريث جونز