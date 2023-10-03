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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس مرسى علم يتفقد المنشآت الحيوية بالمدينة

مرسى علم
مرسى علم

تفقد اليوم  اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم  المنشآت الحيوية بالمدينة للوقوف على موقف المخابز و محطات الوقود ووحدة طب الأسرة و مستشفى جراحات اليوم الواحد ومكتب توثيق الشهر العقاري  والمدرسة الثانوية العامة والتجارية بمرسى علم ، للوقوف علي مدى توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين .

وعلى جانب آخر أكد خليل علي أهمية العمل الجماعى والتأهب والاستعداد لمجابهة أي طارئ أو أزمات محتملة ، موضحًا أهمية غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الجميع ، والتضحية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر .

كما عقد رئيس مدينة مرسى علم اجتماع مجلس تنفيذي المدينة لتوضيح رؤية المدينة للتعاون بين الإدارات الخدمية ، بحضور ضياء سليم سكرتير المدينة و مديري الإدارات الخدمية و التنفيذية بالمدينة ، وذلك لتوضيح رؤية المدينة في كيفية التعاون بين الإدارات الخدمية والتنفيذية بمرسى علم .

وافتتح رئيس المدينة جلسة المجلس التنفيذي بالترحيب بالحضور ومناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تهم المدينة و أهلها ووضع آلية للتعامل مما يعود بالنفع لمصلحة المواطن .

وأكد خليل ان الهدف من هذا اللقاء والذي سينعقد بصفة دورية هو مصلحة المواطنين وسرعة تنفيذ متطلباتهم وذلك بالتنسيق مابين أجهزة المدينة المختلفة .

وكان رئيس مدينة مرسى علم قد قام امس الاثنين بتفقد خطة تطوير الشوارع الداخلية للحفاظ على المظهر العام ، وتلافي جميع المعوقات التي تواجه المواطنين بالمدينة .

و تقابل مع مهندسين قطاع الطرق بالبحر الأحمر والشركة المنفذه للطرق  .

حيث وجه خليل بالمزيد من العمل الميدانى المكثف والعمل على تلافي الملاحظات ، مشيرا الى خطة المدينة التى تتضمن المتابعة المستمرة لكافة المواقع وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين .

وأوضح خليل أن الدولة تعمل على قدم وساق لتحسين الخدمات المقدمه بالشكل الأمثل للمواطنين ، موجها بضرورة انجاز الاعمال وفقا للمواعيد المحددة  .

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة كافة القطاعات بمدن المحافظة .

مرسى علم

 

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