رئيس مرسى علم يتفقد المنشآت الحيوية بالمدينة

تفقد اليوم اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم المنشآت الحيوية بالمدينة للوقوف على موقف المخابز و محطات الوقود ووحدة طب الأسرة و مستشفى جراحات اليوم الواحد ومكتب توثيق الشهر العقاري والمدرسة الثانوية العامة والتجارية بمرسى علم ، للوقوف علي مدى توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين .

وعلى جانب آخر أكد خليل علي أهمية العمل الجماعى والتأهب والاستعداد لمجابهة أي طارئ أو أزمات محتملة ، موضحًا أهمية غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الجميع ، والتضحية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر .

كما عقد رئيس مدينة مرسى علم اجتماع مجلس تنفيذي المدينة لتوضيح رؤية المدينة للتعاون بين الإدارات الخدمية ، بحضور ضياء سليم سكرتير المدينة و مديري الإدارات الخدمية و التنفيذية بالمدينة ، وذلك لتوضيح رؤية المدينة في كيفية التعاون بين الإدارات الخدمية والتنفيذية بمرسى علم .

وافتتح رئيس المدينة جلسة المجلس التنفيذي بالترحيب بالحضور ومناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تهم المدينة و أهلها ووضع آلية للتعامل مما يعود بالنفع لمصلحة المواطن .

وأكد خليل ان الهدف من هذا اللقاء والذي سينعقد بصفة دورية هو مصلحة المواطنين وسرعة تنفيذ متطلباتهم وذلك بالتنسيق مابين أجهزة المدينة المختلفة .

وكان رئيس مدينة مرسى علم قد قام امس الاثنين بتفقد خطة تطوير الشوارع الداخلية للحفاظ على المظهر العام ، وتلافي جميع المعوقات التي تواجه المواطنين بالمدينة .

و تقابل مع مهندسين قطاع الطرق بالبحر الأحمر والشركة المنفذه للطرق .

حيث وجه خليل بالمزيد من العمل الميدانى المكثف والعمل على تلافي الملاحظات ، مشيرا الى خطة المدينة التى تتضمن المتابعة المستمرة لكافة المواقع وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين .

وأوضح خليل أن الدولة تعمل على قدم وساق لتحسين الخدمات المقدمه بالشكل الأمثل للمواطنين ، موجها بضرورة انجاز الاعمال وفقا للمواعيد المحددة .

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة كافة القطاعات بمدن المحافظة .