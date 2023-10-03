نصائح لطلاب سنة أولى جامعة

التوتر والاضطراب والتشتت، واحدة من المشاعر التي يشعر بها طلاب السنة الأولى من المرحلة الجامعية، إذ أنهم ينتقلون من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى بها نقلة نوعية كبيرة من الفكر والوضوع الثقافي والاجتماعي.

طلاب الفرقة الأولى من المرحلة الجامعية

مع بداية الدراسة الجامعية حالة من الاضطراب يعيشونها طلاب الفرقة الأولى بالجامعات المصرية، نظرا لاختلاف تلك المرحلة عن فترة المدرسة، ولا يعرف معظمهم كيفية تعاملهم مع النقلة الجديدة.

أفضل النصائح للتعامل مع السنوات الأولى في الكلية:

ـ الالتزام بحضور المحاضرات وعدم التأخر عن مواعيد المحاضرات (الانطباع الأول)

يبدأ في الأسبوع الأول من الدراسة في الجامعة تكوين الانطباع الأول عن المكان والأشخاص، حيث إنه ولابد أن تكون على قدر عالي من الرقي والالتزام في هذه الفترة لكي يدوم هذا الشعور لدى البعض، ومن المعروف أن الانطباع الأول هو ما يدوم.

وفي هذه الفترة وهي الأولى في العام الدراسي 2023\2024، يجب أن يكون هناك التزام بحضور المحاضرات بشكل مبكر، حيث إن هذا الانطباع بأن تهتم بالدراسة والحضور مبكرًا هو الذي سيدوم طوال السنوات الدراسية عنك بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ــ انتقاء الصديق

في الأيام الأولى للدراسة بالجامعة يتم تكوين الصدقات مع بعد الزملاء في الجامعة، وعليك أن تختار من هو أقرب إليك أو من يكون لك القدرة الكافية في التعامل معه، بدون أي أسباب أخرى.

وعليك أن تختار أصدقاء يساعدونك على تخطي الفترة الأولى من الدراسة بالجامعة بشكل أكثر سلاسة، ويضيفوا إليك من الناحية العلمية والثقافية.

وإليكم عدد من النصائح الأخرى:

ــ استغلال الوقت

ــ المشاركة في الفعاليات والنشاطات

ــ حاول تنظيم وقت الراحة

ــ التعرف على رؤية ورسالة الكلية

ــ حدد هدفك من الأيام الأولى